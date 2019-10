Vier Tage Blues pur

Die 30 Jahre ununterbrochene Existenz: Das soll gefeiert werden – und wie: Stenzler lädt in den Kulturhof Köniz zum veritablen Blues-Happening. An vier Abenden kommen Blues-Musiker aus der ganze Welt hierher. Jede Nacht ist thematisch einem Land oder Genre gewidmet. Die Sause beginnt kommenden Freitag, 25.10., mit der Swiss Night und Konzerten von The Two, dem Luzerner Gitarristen Richard Köchli und Gästen wie Lilly Martin, Gigi Moto, Walter Baumgartner und Mike Maurer.

Am Samstag folgt die Afro-Night mit Cécile Doo-Kingué und Roland Tchakounté. Eine Woche später dann stehen noch die UK-Night mit je einem Konzert von Dom Martin und Ben Poole an. Das Grande Finale am Samstag, 2.11, bereitet die Canada-Night mit einem Konzert von Morgan Davis und Lokalmatador Hank Shizzoe als Gast. Den Abschluss macht die Band MonkeyJunk mit ihrem ersten Auftritt in der Schweiz.

30 Jahre Blues Zeppelin, Konzerte: 25./26.10. und 1./2.11. jeweils ab 20 Uhr, Kulturhof Schloss Köniz. kulturhof.ch