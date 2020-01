Unter Rap-Alphatieren

Es ist Mittwochabend im Berner Wankdorffeld in einem grauen Industriegebäude, wo das Berner Rap-Kollektiv Chlyklass seit fünf Jahren sein Studio hat. In drei Tagen ist der Tourstart im Kofmehl in Solothurn. Die erste und einzige Probe ist in vollem Gange. Zwischen alten und brandneuen Songs gibt es immer wieder lautstarke Diskussionen. Ein ganzes Rudel Alphatiere mit lauten Stimmen und Mikrofonen in der Hand kommt da jeweils zusammen, um dann doch immer einen Konsens zu finden. Sich gemeinsam von Track zu Track durch die Setliste hangeln. Gegenseitig füreinander einspringen, weiss einer seinen Part in einem alten Hit nicht mehr. Bei «Deitinge Nord» ist dies nicht nötig, der Song ist schliesslich noch ganz frisch.

Genauso frisch wie das gleichnamige Album, das am Freitag erscheint. Das erste nach fünf Jahren. Das dritte in zwanzig Jahren. Ein Album, mit dem niemand gerechnet hat. Und das dennoch mit Spannung erwartet worden ist. Auch wenn nur noch Baze, Greis, Serej und Diens in eigenen Projekten Musik machen, ist Chlyklass der Legendenstatus in der Schweizer Rapszene gewiss. Mit dem Zusammenschluss von Wurzel 5, PVP und Baze machten sie sich 1999 zum Wu-Tang Clan der Schweiz und prägten den Schweizer Rap ebenso massgeblich wie die New Yorker den amerikanischen Hip-Hop. Mit ihrem letzten Album «Wieso immer mir?» schafften sie es sogar an die Spitze der Schweizer Hitparade.

Ein Nostalgiealbum

War der letzte Tonträger ein imposantes Werk mit 25 Songs von diversen Produzenten, kommt «Deitinge Nord» mit gerade mal 10 Tracks aus, ausschliesslich mit Beats von DJ Link und DJ Clumb. Und so ist es ein Nostalgiealbum geworden, das klingt, wie Chlyklass von jeher geklungen hat. Nach 90er-Rap. Nur noch vereinzelt haben es Themensongs wie «Nid üses Revier» über die Beziehung zwischen Hund und Mensch oder «Si sy übrigens überau» über den Überwachungsstaat auf das Album geschafft.

Der Rest ist «representen», wie Serej es nennt. Es geht schlicht um die Crew selber. Etwa die Hommage an die Raststätte Deitingen-Nord, wo die Chlyklass nach jedem Konzert östlich von Bern haltmacht auf ihren berühmt-berüchtigten Heimfahrten, wo stets zu viel Alkohol floss und man zum Beat gegen die Decke schlug. Und einmal fast einen Fahrer entlassen hätte, weil er sich weigerte, in Deitingen-Nord zu halten.

Baldy, Phantwo, Baze und Greis (v.l.) vor der Probe. Bild: Raphael Moser

«Gibt es keine Bässe in diesem Song?», fragt Baze in Richtung DJ Skoob, der die Probe zusammenhält und die Beats in gewünschter Reihenfolge abspielt. «Das liegt an den Boxen», entgegnet dieser. Wirkt Baze bei der Probe etwas gelangweilt, als er seine Parts von einem Stuhl aus rappt, glänzt er auf dem Album umso mehr. In sieben der zehn Songs ist er es, der den Refrain singt. Manch Chlyklass-Fan der ersten Stunde mag seine wütige, kratzige Stimme vom ersten Album vermissen, aber sein mittlerweile veritabler Gesang macht Songs wie «Neui Trainerhose» oder «Nümm normau» hitverdächtig.