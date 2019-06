Sie wollen doch nur spielen

1. Comeback nach zehn Jahren

Es ist genau zehn Jahre her, dass Rammstein das letzte Mal auf Tour gegangen sind. Und so lange ist es auch her, dass die deutsche Metalband ein neues Album veröffentlichte. Das siebte, unbetitelte neue Album erschien am 17. Mai – und befindet sich zurzeit in 14 Ländern auf Platz eins der Hitparade, auch in der Schweiz. Die Tournee, die Rammstein heute Mittwoch nach Bern führt, ist restlos ausverkauft.