Pop-Briefing: Weihnachten kommt

Natürlich: Man kann sich dann natürlich fragen, wo das alles hinführt bei Earl Sweatshirt. Denn sein altes Majorlabel hat er nach dem bereits sehr abgekapselten «Some Rap Songs» verlassen, um auf einem anderen Majorlabel noch riskantere Tracks zu veröffentlichen. «Feet of Clay», das am Tag nach Halloween erschienen ist, ist nun so ein Stück. Denn es gibt keinen Halt. Da sind immer noch die Krisen, die persönliche Trauer über den Verlust seines Vaters und den Alkoholmissbrauch. Irgendwie scheint es doch Hoffnung zu geben, und sei es nur, einem zuzuhören, der nach Auswegen sucht. Und weiss: «There's more I could do/ Ooh ooh ooh ooh». Ob ers wieder nach aussen schafft?