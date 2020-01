Pop-Briefing: Drogen nehmen und rumfahren

Darüber wird gesprochen

Noch immer über die Grammys. Denn natürlich ist Billie Eilish eine mehr als würdige Siegerin, aber es bleibt auch immer noch das Problem, das die Galaverleihung mit Hip-Hop hat. So wirkte es doch einigermassen komisch, dass Tyler, the Creator für sein Album «Igor», das nicht weniger Pop ist als Billie Eilishs «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», mit dem Preis in der Kategorie Rap abgespeist wurde. Der Leitwolf des Odd-Future-Kollektivs sagte denn auch, dass die Auszeichnung einen faden Beigeschmack habe, weil Musik von schwarzen Künstlern immer in die Kategorien «Urban» und «Rap» abgeschoben werde. «Urban», so Tyler, sei für ihn nicht weniger als eine «politisch-korrekte Alternative des N-Worts».