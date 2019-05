Pop-Briefing: Party auf Ibiza

Was blüht

Die Politik macht es möglich, dass man derzeit an einem Song nicht vorbeikommt, der bereits in den Neunzigern die Geister geschieden hat. Denn seit dem Auftauchen der Ibiza-Videos läuft «We're Going to Ibiza!» der sagenhaften Eurodance-Combo Vengaboys auf Dauerrotation, zumindest in Österreich. Und wenn nicht alles täuscht, haben wir da bereits den Sommerhit des Jahres, denn: «Whoah! We're gonna have a party//Whoah! In the Mediterranean Sea».