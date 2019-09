Pop-Briefing: Auf heiligem Boden

Das muss man hören

Was ist hier echt, was ist hier fake? Nun, das konnte man sich vor fünf Jahren fragen, als FKA Twigs mit ihren Second-Life-Soul-Songs wie «Two Weeks» in der Welt aufgetaucht ist. Mittlerweile weiss man: FKA Twigs erschuf damals die Blaupause für den fluiden Popsong von heute – die Autorschaft ist ja im Playlistzeitalter nicht mehr so wichtig, und echte Gefühle kann man ja auch mit einer einfachen Wischbewegung eliminieren.