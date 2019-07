Parmesan und Basler-Läckerli für Pink im Letzigrund

Da turnt sie nun rum an einem übergrossen Kronleuchter, und singt «Get the Party Started» – ihren ersten grossen Hit aus dem doch so fernen Jahr 2001. Aber, und das wird dann bereits beim Auftakt von Pinks Popshow im Zürcher Letzigrund vor 48000 Zuschauern klar: Irgendwie verfängt dieser Aufruf zur Party halt immer noch, zumal mit dieser schwindelerregenden Zirkusflugeinlage.