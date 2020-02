Ohne Orchestertechniker kein Konzert

Um jedes Detail besorgt

Die beiden sind zwei der drei vollzeitangestellten Orchestertechniker des Berner Symphonieorchesters. Ihr Einsatz ist meist noch lange nicht vorbei, wenn eine Probe zu Ende geht – im Gegenteil: Sie haben nun ein offenes Ohr für Wünsche der Musikerinnen und Musiker, sie sind besorgt um die Partitur auf dem Dirigentenpult, und sie rücken Instrumente, Stühle und Notenpulte zurecht.

An diesem Mittag beschäftigt sie besonders das Ausnivellieren der Bühne im Casino Bern. Der Flügel steht schräg, weil die Elemente der Hebebühne nicht alle genau gleich hoch eingestellt sind. Während Helbling von der Bühne her anweist, welches Element wie einzustellen ist, lässt Pragasa Rasan die elektronisch gesteuerte Bühne millimeter­weise hoch- und wieder runterfahren.

Arbeitstage von 15 Stunden

Einen typischen Arbeitstag im Job eines Orchestertechnikers, den gebe es eigentlich kaum, meint Marcello Pragasa Rasan. Er beginnt aufzuzählen, was alles zu ihren Aufgaben gehört: «Wir transportieren das Material von A nach B, bauen die Bühne, die Bestuhlung und die Notenpulte unter Berücksichtigung der jeweiligen Orchesterbesetzung auf, wir betreuen die Dirigenten, Solistinnen und Solisten, wir sind erste Ansprechpartner für die Orchestermusikerinnen und -musiker.»

So unterschiedlich wie die Dienstpläne bei den verschiedenen Produktionen gestalten sich entsprechend die Arbeitstage der drei Orchestertechniker. Kaspar Helbling erzählt: «Wir sind vor, während und nach den Proben, Konzerten und Opernaufführungen im Einsatz. Unsere Arbeitszeiten können dabei wochentags und an den Wochenenden von frühmorgens bis abends spät sein, manchmal ist man 15 Stunden am Stück dran, dafür hat man danach wieder vier Tage frei.»