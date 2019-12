Musikalische Reiseleiterin

Wer beim Hören von Hania Ranis Klaviermusik nicht früher oder später gedanklich in die weite Ferne schweift, in Erinnerungen und Tagträumereien verfällt, ist wahrscheinlich die Ausnahme.

Ranis zyklische Rhythmen, weiche Klangfarben und atmosphärische Stimmungen laden förmlich dazu ein, Zeit und Ort zu vergessen. Und doch sind Zeit und Ort gegeben, tourt die 29-jährige Polin doch aktuell mit ihrem Debütalbum «Esja» durch ganz Europa.

Eine akustische Auszeit

Ranis Musik lullt ein und etabliert ein intimes, sehr individuelles Hörerlebnis. Schliesst man die Augen, umso mehr. Das alles funktioniert auf dem eigenen Sofa in Ruhe bestens (verstehen Sie dies als Empfehlung für die kalten, grauen Wintertage!). Was aber bedeutet es, «Esja» in einem Konzertsaal live zu hören, zur gleichen Zeit und am gleichen Ort wie zahlreiche andere Konzertbesucherinnen und -besucher? «Darüber habe ich in letzter Zeit viel nachgedacht. Ich fragte mich, was ich dem Publikum gerne bieten würde. Und meine Antwort ist: Ich gebe den Leuten im Saal meine volle Aufmerksamkeit und mein ganzes ‹Sein›, im Hier und Jetzt.»