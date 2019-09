Mitten im Leben

Die sechs Geschichten gehen einem nah, weil man den Eindruck erhält, Udo Jürgens habe seine Gefühle und Sehnsüchte total offengelegt. Als ob er seinen Fans ein Geschenk machen wollte. Wie in der ersten Geschichte, «Spiel des Lebens». Wir sind in «Las Vegas, Nevada, Ende der 1950er Jahre», und Udo Jürgens setzt fünf Dollar (sein ganzes Geld und das seiner Freunde) am Spielautomaten ein, um sich einen Eintritt ins Konzert von Sammy Davis Jr. zu ermöglichen.

Viel später im Leben wird er ihn in München in einer Garderobe besuchen, aber das weiss er hier noch nicht.

Die Songs, die ich in mir schon gehört hatte, verklingen, das Bild der Bühne, des Orchesters in meiner Phantasie verblasst.

Die Geschichten enden übrigens auch wie ein Udo-Jürgens-Song.





Das Buch «Spiel des Lebens» von Udo Jürgens und Michaela Moritz ist im Fischer-Verlag erschienen (ca. 29 Franken).