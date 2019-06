Michael-Jackson-Double: «Ich glaube, der hat das gemacht»

An jenem 25. Juni 2009, an dem Michael Jackson in einer Villa in Los Angeles leblos aufgefunden wurde, begann das Geschäft für Ralf Abel so richtig zu brummen. «Ich war an dem Tag mit Kumpels unterwegs, nach Holland auf Herrentour», sagt er, «aber im Grunde hab ich pausenlos telefoniert». Discos riefen an und wollten ihn buchen, es kamen eine Menge Aufträge rein, und manchmal hatten in jenen Tagen, das konnte Abel von der Bühne aus sehen, «die Frauen in der ersten Reihe Tränen in den Augen».