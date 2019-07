«Maa gäge Maa» – Gölä und Trauffer liefern den Schwingfest-Song

Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) und das Organisationskomitee des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (ESAF) in Zug präsentierten am Mittwochmorgen gemeinsam den offiziellen Song des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests 2019 in Zug.

Das Lied «Maa gäge Maa» von Gölä und Trauffer bilde zum einen den musikalischen Rahmen des Events in Zug. Zum anderen sei der Song Teil des Gestaltungspakets rund um die SRF-Berichterstattung zur Veranstaltung, so das SRF. Die Komposition stammt aus der Feder von Gölä und Trauffer selbst. Die beiden werden ihr Lied am 15. August in der SRF-Sendung «Donnschtig-Jass» live performen und auch während des ESAF zu einem Auftritt kommen.