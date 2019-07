Knapp über die Zeit gerettet – Bon Jovi im Letzigrund

Ja, das ist eine eher schlechte Ausgangslage für einen erquicklichen Stadionrock-Lustgipfel. Sobald der Hauptdarsteller des Abends die hohen Töne ansteuert, ist es nur noch ein Mitleiden und Mitfühlen mit dem Mann, der der Welt immerhin mehr Hits beschert hat, als ins Tagesprogramm eines herkömmlichen Hitradios passen. Und obwohl dieser John Francis Bongiovi jr unter einer Gras- und Lichtallergie leidet, gilt er noch immer als der Prototyp des Stadionrockers – dieser etwas aus der Mode gekommenen Königsdisziplin der Massenbeschallung.

Bon Jovi beginnt das zweistündige Set mit dem Titelstück seines 2016 erschienenen letzten Albums. Es heisst «This House Is Not For Sale». Doch was klingt wie eine Hymne für die Eigenheimbesitzer dieser Welt, will eine Metapher sein auf die Band Bon Jovi selbst: Ein altes Haus mit langer Geschichte und tief verwurzeltem Fundament, soll man nicht einfach so verlassen, lautet die Botschaft. In das Lied wurde alles gepfercht, was eine währschafte Stadionhymne benötigt: Ein leicht nachvollziehbares Gitarrenriff zu Anbeginn, sowie ein einsetzender, unkomplizierter Beat zum Mitklatschen. Und nach einer rassigen Strophe gehts auch schon spornstreichs in den Mitsing-Refrain, der genügend langgezogene Vokale enthält, dass die Besucher einer vollbesetzten Sportanlage unaufgefordert zum Mitsingen animiert werden.

Und es funktioniert. Wie so ziemlich alles funktioniert hat, in der bisherigen Karriere des Abermillionensellers Jon Bon Jovi. Die geschätzte 40-Tausenderschaft ist offenbar gewillt, heute Abend in Begeisterung auszubrechen, und so verübt der gediegen ergraute 57-Jährige bald ein Siegerlächeln, das jeder Zahnpastawerbung gut anstehen würde.

Irgendwann, nach einem wenig beachteten Konglomerat neuerer Songs, sagt Herr Jovi: «Wenn ihr sehr nett seid, bringe ich euch zurück in die Zeit, in der alles begann». Und da die Leute in Zürich sehr nett sind, zählt er kurz darauf einen Rückwärts-Countdown ein, der sein Publikum durch die Neunziger und die Achtziger zeitmaschinenartig ins Jahr 1984 zurückkatapultiert. Dem gellenden Jubel nach zu schliessen, den diese Aktion auslöst, ist das die Epoche, in der sich der Bon-Jovi-Schlachtenbummler erinnerungstechnisch so richtig pudelwohl fühlt.