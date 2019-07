Irische Songs für mehr Menschlichkeit

Es groovt weiter in der Französischen Kirche. Die Melodien werden kraftvoller, die Rhythmen schneller. Grimes’ Stimme wird von 140 Chorstimmen umspült wie von Wellen. «The Parting Glass», «The Lark in the Clear Air», «Báidín Fheidhlimidh»: Gespielt werden neue und neu interpretierte irische Songs von Auswanderern und Flüchtenden, von Zurückgekehrten und Zurückgebliebenen – und von Enten, die ihre Nester versehentlich auf Booten bauen.

«In Search of a Better Life» heisst das Programm, und es führt vor Augen, wie die Hoffnung des Menschen auf ein besseres Leben immer wieder an der harten Realität zerschellt wie ein morsches Schiff am Felsen.

Aus der Not geboren

Es ist ein imposanter Auftritt, auch physisch: Neben Grimes, ihren Bandmusikern (Wolfgang Zwiauer, Bass und Mandocello; David Brühlmann, Bodhrán) und dem Orchester Divertimento stehen die rund 140 Sängerinnen und Sänger des Chors One River Voices beziehungsweise des extra angereisten irischen Chors Third Day Chorale (Leitung: Marion Doherty Hayden) vor den ausverkauften Kirchenreihen.

Wie in der Realität schwingt imFröhlichen Tragik mit – und imTraurigen keimt Hoffnung.

Die Kollaboration wurde initiiert von der hier lebenden Divertimento-Leiterin Clíodhna Ní Aodáin, einer ausgebildeten Cellistin und Dirigentin aus Dublin, und der Folkmusikerin Shirley Grimes, die aus einer irischen Kleinstadt stammt und als 18-Jährige Bern zur Wahlheimat erkoren hat.

«In Search of aBetter Life» ist die Fortsetzung ihres Projekts «One River Voices», das Shirley Grimes und Clíodhna Ní Aodáin 2017 ins Leben gerufen haben, um eine Stimme gegen die «globalen populistischen und nationalistischen Strömungen» zu erheben, wie die beiden Musikerinnen es beschreiben. Zwei Jahre später werden die Newsfeeds immer noch von Meldungen über Flüchtlingskrisen, Armut und Gewalt dominiert – auch vergangenes Wochenende, an dem eine Kapitänin verhaftet wurde, weil sie flüchtende Menschen vor dem Ertrinken bewahrt hat.

Wenn die Musikerinnen über den Hintergrund von «In Search of a Better Life» sprechen, wirken sie sichtlich bewegt. «Ich kann nicht weitererzählen, sonst muss ich weinen», sagt Clíodhna Ní Aodáin an einem Punkt.

Irische Migrationsgeschichte

In der irischen Musik ist die Migrationsthematik tief verwurzelt. Mitte des 19. Jahrhunderts verliessen 1,5 Millionen Iren ihre Heimatinsel, um Hunger und Armut zu entfliehen. Viele zog es übers Meer in die neue Welt, doch der Weg nach Amerika war zuweilen gefährlich, und wer überlebte, sah sich mit Diskriminierung und Ignoranz konfrontiert.