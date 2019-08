Ihr Pop ist wie eine Sucht

Einen Tag nach diesem Instagram-Eintrag fläzt die 27-Jährige locker auf dem Sofa ihrer Backstagekabine des Zürich Openair und sagt zu ihrem aktuellen Befinden: «Ich fühle mich so gut heute, als wäre ich auf Drogen.» Und man könne alles nach ihr schmeissen, weil sie wieder voll aufgeladen und «ready to go» sei.

Man findet hier schon das Extreme, das den hochgetunten Computer-Pop von Charli XCX so zwingend und ansteckend macht. So, dass die Engländerin unlängst vom Onlinemagazin «Pitchfork» marktschreierisch als «Popstar der Zukunft» etikettiert wurde. Wobei in ihren Songs ein grosser Anteil Vergangenheit mitschwingt, die noch gar nicht so lange zurückliegt.

Die Neunziger wirkten wie ein Zuckerschub: Charli XCX. Foto: Reto Oeschger

Charli XCX wuchs in den Neunzigerjahren auf, einer Zeit, in der vieles leichter erschien. Sie war umgeben vom Pop von Britney Spears und den Spice Girls, liebte auch die Mode, die nun, zwanzig Jahre später, wieder getragen wird. Wie sie damals als Kind diese Zeit mitgeschnitten hat? «1999 war ich ja erst sieben. Aber diese Zeit und die damalige Popkultur wirkte wie ein Zuckerschub. Ich war süchtig danach.»

Diese Zeit spitzt sie in ihren Sounds und Songs hyperrealistisch zu, wie sie sagt. In ihren Anfängen tat sie das derart stark und beinahe verstörend, dass man als Hörer zunächst nicht wusste, ob hier eine junge Produzenten- und Songwritergeneration den Pop von damals nicht einfach parodierte. Denn beim Umfeld, in dem Charli XCX rasch landete, handelte es sich um das Label PC Music um A. G. Cook, das eine Musik produziert hat, in der alles Oberfläche war – und radikal zeigte, dass Popmusik nicht viel mehr als ein Produkt, eine Ware sein kann.