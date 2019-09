Iggy Pop fühlt sich so frei

Natürlich fragen sich einige auch, wo in diesem Album die rohe Energie geblieben ist. Die Antwort ist hier schon einfacher: Bereits seit längerer Zeit lebt Iggy Pop die primitive Kraft, die er in Detroit vor fünfzig Jahren mit seiner Band The Stooges entfesseln konnte, nur noch an seinen Shows aus. Er gibt sich dann unkaputt, zeigt seinen sehnigen Oberkörper, performt die Songs, die von ihm erwartet werden: «Lust for Life», «Search and Destroy», «I Wanna Be Your Dog», «The Passenger», man kennt sie.

Im Studio ist er unberechenbarer, spätestens seit er vor 20 Jahren das Album «Avenue B» veröffentlicht hat. Er sang in der Folge – neben berufsjugendlichen Rockplatten – Chansons ein, spannte für seine grosse «Post Pop Depression» mit Josh Homme von den Queens of the Stone Age zusammen, nahm Tracks mit dem Rave-Duo Underworld oder dem Elektroniker Oneohtrix Point Never auf.