Ich bin, was ich bin

Inzwischen schweige ich in solchen Momenten, lächle und wiederhole innerlich ein ganz besonderes Mantra. Es ist dem Titel «Egal, was andere sagen» auf dem neuen Album «Kopf aus, Herz an und tanz!» von Eloy de Jong entnommen. Darin singt das Ex-Mitglied der britisch-holländischen Boygroup Caught in the Act: «Egal, was sie uns fragen, das, was wir fühlen, ist wahr». So einfach ist es. Den Aargauerstalden in Bern hochfahren, ohne auf halbem Weg in Ohnmacht zu fallen, ist meine Wahrheit. Schlager auch. Vor allem, wenn Lieder so knackig anfangen wie de Jongs Tanznummer «Risiko» mit «Nein, mein Alarmsystem sagt: ‹Finger weg!› (Risiko, Risiko)». Und dahin gehen, dass sich der Sänger «von Leidenschaft entführt» der Verführung hergibt («Zu widerstehen hat nicht mehr funktioniert»).