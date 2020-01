Guz ist tot

Im ZDF gelandet: «Nach Hause gehen».

Was folgt, ist eine Phase der Neuausrichtung. Maurmann veröffentlicht gleich nach der Jahrtausendwende sein Guz-Album «We Do Wie Du», auf dem er im Lied «Parisienne People» die gutmütige, aber auch etwas schmalköpfige Gruppe der «Szenis» mit zeitloser Präzision analytisch zerlegt. Er selber positioniert sich bewusst etwas abseits: Während sie sich in Zürich und Hamburg über Tabellenkalkulation der Coolness und Kokainlinien beugen, werkelt er in seinem Studio in Schaffhausen, wo er seit 1992 eine neue Heimat gefunden hat, unbeirrt weiter.

Ausgerechnet die Beatles

Aus der Hektik der Gegenwart hat sich Olifr Maurmann bereits in jungen Jahren verabschiedet. Er orientiert sich an obskuren, störrischen Künstlern: den Deutschpunks der frühen Jahre, dem britischen Mehrzweckkünstler Billy Childish, uralten Bluesern oder der kalifornischen Country-Krachband Blood on the Saddle, deren grösster Fan er zeitlebens bleiben wird. Und dort knüpft er an, als die Aeronauten wegzubrechen drohen, aufgerieben zwischen Patchwork-Existenz und Punkvergangenheit.

Dann geht alles ganz schnell: 2006 findet die Band wieder verbindlich zusammen, doch zwei Jahre später erleidet der Sänger einen Herzanfall. Fünf Bypässe, ein implantierter Defibrillator, mehrere Monate Reha – keine gute Kombination. Der langjährige Chesterfield-Raucher muss sich mässigen, kehrt aber in neuer Frische auf die Bühne zurück.