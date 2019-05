Funky Schnitzel

J.J. Flueck trägt eine Art schwarzgrünen Pyjama mit asiatischen Zeichen und Drachen drauf. Gitarrist Sam Siegenthaler trägt Vollbart und so was wie ein indisches Gebetstuch um die Schultern. Das Motto des Abends ist somit klar: Everything goes, nur keine Konformität. Flueck sagt es nach einem funkigen «Like a Rolling Stone»: «Ruft die Radiostationen an, und wünscht den Song, sonst spielen die eh nur wieder «Büetzer Buebe.»

Sowieso ist der Zeitgeist irgendwie Thema an diesem Abend. TNM haben einen mobilen CD-Verkaufsstand mitgebracht, der auch Salatgurken in der Auslage hat, als Referenz zum Song «Cucomber». «Wir haben festgestellt, dass sich Gurken weit besser verkaufen als CDs», so Flueck.