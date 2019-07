Feuer am Horizont

Ach herrje. Wir versinken in einer Depression – und das schon Anfang Sommer! Das Berner Schlager-Open-Air findet Ende Juli nicht statt. Aus «organisatorischen Gründen», wie in der Pressemitteilung stand. Nach einem tränenreichen (von unserer Seite aus) und zerknirschten (aufseiten von Open-Air-Veranstalter Stargarage) Telefonat wissen wir nun mit Sicherheit, was wir schon lange vermutet hatten: Die beiden Headliner Nik P. und Semino Rossi treten gleichentags, also am 31. Juli, auch in Flumserberg auf – und sie können sich nicht zweiteilen!