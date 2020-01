Eminem auf dem Gipfel der Geschmacklosigkeit

Es war eine Handlung im Affekt, als Eminem vor eineinhalb Jahren sein Album «Kamikaze» ohne Ankündigung veröffentlicht hat. Damals wollte er der Welt mal wieder «in die verdammte Fresse» schlagen. Viel mehr als dieser Wutausbruch ist auch nicht in Erinnerung geblieben von jenem Album, ausser den homophoben Ausfälligkeiten gegen jüngere Kollegen wie Earl Sweatshirt oder Tyler, the Creator. Nun, vielleicht erinnert man sich ja auch noch an die in einem Text untergebrachte Nachricht, dass der von ihm innig gehasste Donald Trump Geheimdienstleute bei ihm vorbeigeschickt habe.