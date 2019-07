Einer kapselt sich ab – Bon Iver in Montreux

Ein Bon-Iver-Konzert, aufgenommen 2016. Video: NPR

Das hat dann schon etwas Klinisches, zumal die Lichtshow und die Visuals die grösseren Bühnen anzeigen, auf denen sich Vernon normalerweise bewegt. Aber man erlebt an diesem Sonntagabend auch einen Musiker, der sein Suchen nach neuen Verbindungen zwischen Mensch und Maschine nach aussen kehrt. Konfliktlos ist das nicht, etwa dann, wenn Justin Vernon das Lied «715 – CR??KS» ganz allein hinter seiner Keyboard- und Computer-Konsole singt. Seine Stimme überschlägt sich dank den Manipulationen, sie türmt sich auf, als würde sie einen Kampf austragen. Als lauern da Geister in ihm, die er nun rauslässt.

Es geht ja auch ums Exorzieren dieser depressiven Dämonen, und man merkt es in seiner Erkennungsmelodie «Skinny Love», in dem Vernon trotz Kopfhörer den Folk-Sänger gibt, der er einmal war. Man spürt es vor allem in den Passagen, in denen die Band – besetzt mit zwei Schlagzeugern – brachial spielt und die Strobos blitzen. Gospel- und Soulspuren blitzen auf, er singt dann freier, verlässt seine Kopfsingstimme und gerät beinahe ins Tänzeln.

Als Justin Vernon zum Schluss des eineinhalbstündigen Konzerts, das so viele Pop-Aggregatszustände durchwandert hat, den neuen Song «Hey, Ma» singt, dann ist zu spüren: Vielleicht könnte es nach den Exorzismus-Übungen bei Bon Iver künftig ein bisschen leichter werden.