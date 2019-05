Eindeutig zweideutig

Nach dem Vorbild der weit raffinierter agierenden Konzept-Band Laibach betreiben sie ein wenig ausgeklügeltes Verwirrspiel mit der Symbolik totalitärer Systeme und der Interaktion zwischen Kunst und Macht. Und sie geben sich immer wieder überrascht darüber, dass es auch bei ihnen ganz prima klappt mit der Massenmanipulation: 20 Millionen Tonträger haben Rammstein bisher verkauft und die Welt mit ihrem Tun in ein Gut- und ein Schlechtfindlager entzweit. Entweder man sieht in ihnen die musikalische Entsprechung des hässlich Deutschen, oder man begreift das ganze feuerbepackte Brimborium als hinterlistigen Spass, das deutsche Volk wiederkehrend mit der eigenen Vergangenheit zu entsetzen.

Refrains zum Skandieren

Wie gewichtig diese Band ist (und wie verunsichert Deutschland), zeigt der Umstand, dass für die Deutung des Vorab-Videos nicht nur Musikkritiker, sondern auch Kulturwissenschaftler, Historiker und Juden-Organisationen beigezogen wurden. «Deutschland» heisst das Stück, das auch das neue Album eröffnet. Das Video zeigt einen «Game of Thrones»-Staffel-Trailer-artigen Zusammenschnitt der ungünstigsten Epochen deutscher Geschichte. Und obwohl in diesem Zwiegespräch mit der eigenen Heimat so eindeutige Zeilen fallen wie: «Du: übermächtig, überflüssig / Ich: Übermenschen überdrüssig», war die Aufregung gewaltig. Die Skeptiker machten sich ernsthafte Sorgen, wie das wohl aussehen wird, wenn an den traditionell gut besuchten Stadionkonzerten der Band eine aufgeheizte Menschenmasse den Refrain «Deutschland» skandiert. Hört man sich das neue Album durch, dann dürften da noch ganz andere Slogans mitgebrüllt werden: «Sex», zum Beispiel, «Radio» oder – welch schöne Brechung – «Ich bin Ausländer».