Die primitivste Band der Schweiz

Hier flucht einer. Lässt Dampf ab. Er schreit so, als wäre er ein 12-jähriger Rüpel auf einem Ostschweizer Pausenplatz. Aber er wettert in seinem breiten Dialekt nicht gegen die Lehrer. Alles, was ihn beschäftigt, ist das männliche Geschlechtsorgan. «Da heisst nöd Schwanz / Da heisst nöd Schniedel / Nöd Nudle nöd Nille nöd Schwengel nöd Lümmel / Nöd Pinsel. Da heisst Glied, Glied, afach Glied», schreits mit greller Stimme raus, dazu spielt die Band primitiven Rock ’n’ Roll.