Die Kickdrums der freien Gesellschaft

Zwölf Jahre später entzog ein Verwaltungsgericht der Love Parade ihre rechtliche Einordnung als Versammlung. Es fehle ihr an der «Erfordernis der gemeinsamen Meinungskundgabe»; der damalige Slogan der mittlerweile zur Gross-GmbH gewachsenen 2001er-Parade («Join The Love Republic») wurde als nicht ausreichend gewertet, um der Stadt die alljährliche Reinigung der verstopften Strassen aufzudrücken.

Ausserdem war Techno für viele mittlerweile Maschinenmusik, Rhythmusgefrickel, hohles Versprechen von Fun, Fun, Fun für schlaflose Kapitalismus-Junkies. Hat Adorno also recht behalten? War auch bei der Love Parade der Versuch, populäre Musik mit Protest zu verschränken, zum Scheitern verurteilt? Gab es diesen Versuch überhaupt? Missbrauchen Techno-Trucks auf der Strasse nicht vielmehr das Versammlungsrecht für stumpfen Hedonismus? Und: Ging es bei Techno jemals um Politik?

Ursprünge in der Motown-Stadt Detroit

Die Antwort: Auf jeden Fall! Das Politische im Techno und in seiner Schwester House äussert sich nicht in Songtexten oder Slogans, sondern in den geschaffenen Räumen und Erfahrungen.

Die Ursprünge des Techno liegen im Detroit der Achtziger, bei schwarzen Kids wie Juan Atkins und Derrick May, die den Synthie-Sound britischer Wave-Bands und die kühle Funkyness von Kraftwerk in eine eigene, neue Sprache übersetzten. Die in der Community bis dahin dominante Zuversicht des Motown-Soul passte nicht länger zu ihrer Lebensrealität: Die Stadt war im Niedergang begriffen, Fabriken machten dicht, Detroit spaltete sich in weisse, wohlhabende Vorstädte und ärmliche, schwarze Viertel. Mit Techno erschufen sich die Pioniere eine Roboter-Utopie, in der Mensch und Maschine zu Überwesen verschmolzen. Parallel dazu entstand in Chicago die Housemusik als härtere Essenz-Variante von Disco, wie gemacht für die queeren, exzessiven Lagerhallen-Partys der dortigen schwarzen Community.

Diese Partys, sowohl im Techno als auch im House, waren also von Beginn an Orte, an denen Unterschiede von Klasse, Herkunft und Geschlecht bewusst vermischt oder demonstrativ ad absurdum geführt wurden: Du denkst, ich bin ein armer schwarzer Junge aus dem Elendsviertel? Ich bin eine Diva mit grünen Haaren. Oder: Ich bin eine verdammte Mensch-Maschine!

Szene an der Street Parade 2001 in Zürich.

Ende der Achtziger schwappten Techno und House dann nach Europa, wo die vom Neoliberalismus der Thatcher-Jahre geplagten britischen Jugendlichen auf illegalen Riesen-Raves einen «Second Summer of Love» feierten. In Berlin vertonten sie die Euphorie nach 28 Jahren Teilung und Kaltem Krieg. In Zürich, wo an christlichen Feiertagen noch ein Tanzverbot herrschte, feierten sie an der Street Parade gegen die zwinglianische Enge an.