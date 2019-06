Deutschrap im Panini-Album

Bisher gerieten jeweils vor allem Fussballfans ins Panini-Fieber. Die im norditalienischen Modena hergestellten Sammelalben und Bildchen feiern seit Jahrzehnten Erfolge; auf den Pausenplätzen, aber auch in Büros und online floriert der Tauschmarkt.

Ab dem 17. Juli wird es nun ein neues Album geben, ganz ohne Fussballer. Stattdessen können über 200 deutsche Rapperinnen und Rapper gesammelt werden, die auch in der Schweiz ein grosses jugendliches Publikum haben.

In jedem Päckchen ein Glitzer-Sticker

Die Idee für das Heft kam einst in einer Münchner WG auf, gestaltet wurde es von den Grafikern Larissa Fischer und Jannis Wenderholm. Panini ist nur für den Druck zuständig, oder fast nur: Ein paar Tipps haben die Italiener den Deutschen mitgeliefert. So gibt es bei den Deutschrappern wie bei den Fussballern ein spezielles Mischverfahren, um Doppelungen zu vermeiden. Und in jedem Päckchen einen Glitzer-Sticker.