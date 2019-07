Der weisse Zulu

Die Lieder sagen alles

Er traf auf Sipho Mchunu, mit dem er die Band Juluka gründete, drei Schwarze und drei Weisse, die traditionelle Zulu-Musik mit keltischem Folk und amerikanischen Singer-Songwritern vermischten. In «Impi» besangen sie den Sieg der Zulu-Kämpfer gegen die Briten in der Schlacht von Isandhlwana. «African Sky Blue» war eine Ode an die Bergarbeiter in den Goldminen. Im damaligen Apartheid-Südafrika war es die ultimative Provokation. «Diese Zeit war sehr schwer. Wir konnten nicht zusammen durch die Strassen laufen, die Polizei verfolgte uns, manchmal warf sie ihn ins Gefängnis», erinnerte sich der Partner Mchunu. Sie durften sich nicht besuchen, sie durften nicht zusammen auf die Bühne.

Er hat ein Leben geführt, das wie ein Film war, den es aber noch nicht gibt.

Sie mussten sich ihre Schlupflöcher suchen, mal ein Auftritt auf einer Botschaftsparty, mal in der Aula einer privaten Schule. Ihre Lieder liefen nicht im staatlichen Radio. Der Erfolg kam über das Ausland. Die Band tourte durch Europa und Amerika, wurde gefeiert. Und auch verurteilt. Die britische Musikervereinigung kritisierte, dass Clegg weiter in Südafrika auftrete, obwohl es doch ein internationales Embargo gebe. Clegg selbst sagte immer, er sei kein Politiker. Mehr gab es auch nicht zu sagen, seine Lieder sagten ja schon alles.

Im Jahr 2015 wurde bei ihm Bauspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Er ging noch einmal auf Tour, nannte sie die «letzte Reise». Das Begleitheft listete noch einmal alle Stationen auf – und alle, die dabei waren: Den Gärtner Charlie Mzila und Sipho Mchunu, mit dem er Juluka gründete, der dann aber lieber wieder Farmer werden wollte, weshalb Clegg die Nachfolgeband Savuka formierte, die rockiger war und auch erfolgreicher, bis zum Tod ihres Drummers Dudu Ndlovu, der erschossen wurde, als der einen Streit unter Taxifahrern schlichten wollte.

Jetzt ist auch Clegg gestorben. 13 Alben hat er in 40 Jahren herausgebracht. Er hat ein Leben geführt, das wie ein Film war, den es aber noch nicht gibt. Im vergangenen Herbst erzählte er, dass er an seiner Autobiografie sitze, für die er in der ganzen Welt Interviews führe mit Weggefährten. Anthropologie hatte er einmal unterrichtet, und so umfassend ging er auch die Untersuchung seines eigenes Lebens an. Man kann nur hoffen, dass er möglichst weit gekommen ist.