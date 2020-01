Der Beginn einer Weltkarriere?

Einer von Loco Escritos Hits: «Adiós». Video: Loco Escrito (Youtube)

Wie populär seine Musik heute ist, davon zeugen im Studio die Platinauszeichnungen an der Wand. Und der Swiss Music Award, den er letztes Jahr für seine Single «Adiós» gewonnen hat und der nun auf dem Boden eines Aquariums im Studio liegt. Was dieser Preis für ihn bedeutet? «Der trägt gar nicht so viel zu einer Karriere bei, wie man annimmt. Du hast eine kurze, heftige Medienpräsenz, doch die Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin, war die ausverkaufte Tour im November und die anstehende Tour im Frühling, für die ich schon mehr als die Hälfte der Tickets verkauft habe. Das sind Erfolge, die man messen kann.» Alles andere sei schön und gut, den Stein abholen sei auch schön und gut, es dürfe jedoch nie die Essenz sein. «Kein Award nützt dir etwas, wenn niemand an deine Konzerte kommt.»

Seine Tour, die in diesem Jahr Deutschland-Daten vorsieht, und das neue Album sollen weitere Schritte sein auf dem Weg zum Star mit weltweiter Ausstrahlung: «Irgendwann werden wir zu Sony Latin an den Tisch zitiert, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber es liegt an mir, die Köpfe der Leute so fest an meine Musik zu drücken, bis sie merken, wie gut sie ist.»