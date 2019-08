Bewährungsstrafe für US-Rapper A$AP Rocky

US-Rapper A$AP Rocky ist in Schweden wegen einer Strassenschlägerei zu einer Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Ein Gericht in Stockholm sprach den Musiker und zwei Begleiter am Mittwoch der Körperverletzung schuldig.A$AP Rocky - mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers - habe sein Opfer zu Boden geworfen und ihm auf den Arm getreten, befanden die Richter. Die Angeklagten hätten den jungen Mann geschlagen und getreten, während er am Boden lag.