«Hey, let’s go! Hey, good life!» Lass uns ein gutes Leben haben!

Aber gerne doch. Nie sind wir dankbarer um Schlag(er)zeilen als in diesen süssen Sommer­tagen, und ja, es ist gerade Beatrice Egli, die unser Herz rockt. Aber von Anfang an: Wir Schlageretten sind in den Ferien. Und zwar in Italien, dem Land des guten Essens und des Amore. Weit sind wir ja nicht gekommen, jedenfalls nicht, wenn wir uns mit Beatrice Egli vergleichen. Die reiste für ihre Auszeit nach Australien.