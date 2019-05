Australischer Triumph beim ESC-Halbfinal

Der australische Beitrag von Kate Miller-Heidke. (Video: Youtube/ESC)

Das seit 2015 als assoziiertes Mitglied der Europäischen Rundfunkunion EBU zum ESC zugelassene Australien konnte sich damit zum fünften Mal in Folge qualifizieren. Ebenfalls im Finale antreten dürfen Griechenland, Weissrussland, Serbien, Zypern, Estland, Tschechien und Slowenien. Auch der Zwergstaat San Marino schaffte überraschend den Finaleinzug. Island ist ebenfalls im Finale dabei. Sein Wettbewerbsbeitrag, dessen Titel wörtlich übersetzt «Hass wird siegen» lautet, gilt als ein Top-Ten-Kandidat.

Portugal überraschend out

Zu den Ländern, die vorzeitig ausschieden, zählte überraschend Portugal. Vor zwei Jahren hatte der Portugiese Salvador Sobral den Wettbewerb noch gewinnen können, das ESC-Finale 2018 fand deshalb in Lissabon statt. Auch Finnland, Polen, Ungarn und Belgien schieden aus, ausserdem Montenegro und Georgien.

Die zumindest den Wettquoten zufolge zu den grössten Favoriten zählenden Starter Niederlande, Schweden und Russland treten erst im zweiten Halbfinale am Donnerstagabend an. Dabei tritt auch die Schweiz an. Sie wird von Luca Hänni am 64. ESC mit seiner Tanznummer «She Got Me» vertreten. Er reiste bereits am 5. Mai nach Tel Aviv.

Das ESC-Finale findet wegen des Siegs der israelischen Starterin Netta im vergangenen Jahr diesmal in Tel Aviv statt. Motto des zum 64. Mal ausgetragenen Sängerwettstreits ist «dare to dream» – wage zu träumen. Der Eurovision Song Contest ist der weltweit am meisten beachtete Musikwettbewerb, es werden rund 200 Millionen Fernsehzuschauer erwartet.