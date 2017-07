Sie strahlt. Trägt ein blütenweisses Kleid. Und unter ihrem Bild prangt der Schriftzug «Lust for Life», Lust nach Leben. Das sieht auf dem Cover von Lana Del Reys neuem Album aus wie Hippie-Idylle – frisch und farbig, Friede, Freude und Eierkuchen. «Lust for Life» statt «Born to Die»: Alles neu bei der ungekrönten Königin der sentimentalen, tragisch-dramatischen Romantik?

Nein, sagt die erste Single «Love»: Da sind die schleppenden Beats, da ist die verschlafen klingende Stimme. Und da ist diese Wirkung: Ein Song irgendwo zwischen Vintage und Moderne – verträumt und mit seiner einnehmenden Atmosphäre doch vitalisierend. «Don’t worry, baby», singt Del Rey. Kein Grund zur Sorge: alles wie gehabt. Oder eben doch nicht, wie genau dieses «mach dir keine Sorgen, Baby» verrät.

Reines Herz, gute Absichten

Im Videotrailer zu ihrem neuen Album spricht Lana Del Rey von den turbulenten Zeiten, in denen wir leben. Doch offensichtliche Protestsongs sind ihre Sache nicht – aktuelles politisches Klima hin oder her. Sie sagt vielmehr: «Ein reines Herz sowie gute Absichten zu haben und diese bekannt zu machen, ist manchmal der angemessenste Beitrag, den ein Künstler leisten kann.»

Und so setzt die New Yorkerin mit ihrem fünften Album bei aller Melancholie, bei allem Herzschmerz auch auf viel Hoffnung und Optimismus, predigt den Glauben daran, dass es gut kommt. «Es ist genug, jung und verliebt zu sein», singt sie in «Love». Der Titel von «When the World Was at War We Kept Dancing» spricht für sich – allerdings fragt Del Rey in diesem Lied auch: «Is it the end of America?»

Kein purer Eskapismus also. Die Sängerin selber spricht von einem Hochseilakt: Auf der einen Seite stehe das wachsame Beobachten der Vorgänge in der Welt. Auf der anderen brauche es genügend Raum und Zeit, «Gottes gute Erde» zu schätzen. Oder – warum auch nicht? – eine Sammlung von Songs mit purem Herzen und guten Absichten.

Intimität und Opulenz

Im Titelstück kreiseln Synthesizer um die gefühlvollen Stimmen von Del Rey und Duettpartner Abel Tesfaye alias The Weeknd. Im traurigsüssen «Beautiful People Beautiful Problems» schmiegt sich die 32-Jährige an Fleetwood-Mac-Sängerin Stevie Nicks. Immer wieder findet Lana Del Rey die Balance zwischen ­Intimität und Opulenz («13 Be­aches»), zwischen analogen Instrumenten und Computerklängen («Cherry»), zwischen Nostalgie (das bezaubernde «Tomorrow Never Came» mit Sean Ono Lennon) und zeitgemässem Hip-Hop-Pop («Summer Bummer» mit den US-Rappern A$AP Rocky und Playboi Carti).

Auch wenn der Rehblick im unschuldigen Gesicht mit den auffällig vollen Lippen geblieben ist: Elizabeth Woolridge Grant, wie Del Rey mit bürgerlichem Namen heisst, ist nicht mehr das überraschende globale Pop-Phänomen, das 2011 mit «Video Games» den Nerv der Zeit traf und einen Welthit landete – sondern eine gestandene Künstlerin.

Die Albumverkäufe sind seit dem Durchbruch zurückgegangen, die Qualität der Songs nicht, wie «Lust for Life» beweist. Und ein bisschen Lust am Leben, Hoffnung und Optimismus kann diese Welt ja tatsächlich ganz gut gebrauchen. (Berner Zeitung)