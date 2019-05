Der Geiger mit den langen Haaren

Weitere Superlative folgen während der Präsentation. Das Programm? «Eine Art wagnersches Gesamtkunstwerk». Das Soundsystem? «Das Beste vom Besten». Die Optik? «Wirklich innovativ». Dann flackern Flammen über die Leinwand hinter Garrett, seine Silhouette erscheint im Feuer. Beim folgenden Track sehen wir eine futuristische Autobahn, auf den Plakatwänden an der Seite spielt Garrett. Das sei jetzt nur so ein Vorgeschmack, sagt er, «in der Halle werden diese Effekte live gesteuert, mit einer ganz neuen Technik». Das Visuelle sei nun mal wichtig bei so einer Show.

Eroberung der USA steht an

Danach verschwindet er ins Nebenzimmer für die Einzelinterviews, und sein Manager plaudert mit den Wartenden. Ein Perfektionist sei der David, erzählt er, wahnsinnig engagiert und kreativ, «der hat für jedes Detail eigene Ideen». Und die Leute lieben ihn, wenn auch leider noch nicht überall gleich; in Osteuropa könne es vorkommen, dass ein Auftritt nicht ausverkauft sei. Auch fürs Zürcher Konzert sind noch Karten zu haben. Aber in Südamerika, «da waren die Fans so begeistert, dass wir den zweiten Gang durchs Publikum streichen mussten, weil sie ihn beim ersten fast erdrückt haben». Das nächste Ziel seien nun die USA, da lebt Garrett zwar, zumindest zeitweise, aber noch ziemlich inkognito. Das soll sich ändern, die Marketingabteilung feilt gerade an Konzepten.

Die Sprache stimmt schon mal, nicht nur bei den Titeln seiner Shows, sondern auch beim Namen. David Garrett wurde zwar als David Bongartz geboren, 1980 in Aachen. Aber schon früh fanden seine Eltern – ein deutscher Jurist und eine amerikanische Ballerina – den Namen der Mutter geeigneter für die Karriere des Jungtalents.

Der David sei extrem kreativ, sagt sein Manager, «für jedes Detail hat er eine eigene Idee».

Eine klassische Karriere sollte es sein, und am Anfang lief sie denkbar glatt. Garrett kam früh zu Zakhar Bron, der als einer der erfolgreichsten Starmacher unter den Geigenlehrern gilt. Mit 13 hatte er einen Exklusivvertrag bei der Deutschen Grammophon, zwei Jahre später spielte er die Mozart-Violinkonzerte mit Claudio Abbado ein.

Aber mit 19 stieg er aus: Zu eng wurde ihm das alles, zu fremdbestimmt fühlte er sich. Er zog nach New York, für eine Weiterbildung bei Itzhak Perlman an der Juilliard School. Und merkte, dass Geigespielen nicht nur Pflicht ist – sondern tatsächlich das, was er will.