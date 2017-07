«Beim ersten Gurten-Konzert habe ich die Gage verloren»

Im Hawaii-Hemd und mit den Händen in den Hosen: So eröffnete Polo Hofer 2015 den Gurten-Sonntag. Genau wie die Zuschauer, die zwar bereits zahlreich erschienen, aber zu Beginn des Konzerts noch etwas zurüchhaltend waren, nahm es Polo gemütlich. Aber spätestens bei Alperose sang auch der Hinterletzte mit. «Ig lege es Ei vor Wöhli», kommentierte Polo das singende Publikum.

Ob es ihm damals 1991 bei seinem ersten Gastspiel auf dem Gurten auch so wohl war, wusste der damals 70-Jährige allerdings nicht mehr. Er habe seither an zig anderen Openairs in dieser Grösse gespielt, erklärte er im Videointerview zu seiner Verteidigung.

«Ich weiss nur noch, dass ich die Gage verloren habe», sagte Polo. Und das Publikum sei nicht mehr abgegangen als heuer, erinnerte er sich dann doch noch an das Konzert vor 25 Jahren. Es sei jedes Mal einfach ein Meer aus Haaren und Hüten.

«Ersch wenns mi putzt», antwortete Polo damals auf die Frage, wann denn definitiv Schluss sei mit Musikmachen. (Berner Zeitung)