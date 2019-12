Weihnachtsfeier vor Betonsperrwall

Im Westjordanland ist kurz vor Weihnachten ein neues Kunstwerk des britischen Street-Art-Künstlers Banksy präsentiert worden. Die Installation trägt den Namen «Die Narbe von Bethlehem» und ist seit Samstag im Walled Off Hotel in Bethlehem nahe dem israelischen Sperrwall zu sehen. Sie zeigt Maria und Josef, Ochs und Esel und das Jesuskind in der Krippe vor einer Betonwand mit einem sternförmigen Detonationsloch.