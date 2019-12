Steinreich in Einsiedeln

Arthur Baschnagel ist seit 1983 Steinmetz in der Werkstatt des Klosters Einsiedeln. Vor ihm stehen zwei etwas kokett dastehende Damen mit Blumenstrauss, womöglich Allegorien für die Jugend. Rechts steht das Original, links seine Kopie. Es handelt sich um die letzte Arbeit, die Baschnagel als Klostersteinmetz in Angriff genommen hat. Denn seine Pensionierung steht an.

Dass er dereinst buchstäblich fast jeden Stein in der riesigen Anlage des Klosters Einsiedeln kennen wird, war ihm nicht in die Wiege gelegt. Baschnagel, Jahrgang 1954, ist im Stadtzürcher Quartier Riesbach aufgewachsen. Die Lehre machte er in der Metallindustrie, doch in den unruhigen Achtzigern verspürte er den Wunsch nach einer kreativeren Arbeit. Er interessierte sich zuerst fürs Holzschnitzen, landete aber schliesslich bei einem Steinbruch- und Steinmetzunternehmen in Bäch im Kanton Schwyz. Damit hatte er, für ihn selbst überraschend, sein Material gefunden. «Mir ging eine neue Welt auf.»

Die Farbe des Steins

Wenn Baschnagel über Steine spricht, meint er in der Regel Sandstein. Edlere Varianten wie Marmor findet er eher langweilig und fad. «Sandstein aber lebt. Und ist vor allem aus unserer Region.» Er füllt Wasser in einen Kessel und beginnt verschiedene Steinplatten zu befeuchten. Jetzt sieht man, was er bereits zuvor behauptete: «Bächer Stein ist grünlich.» Deswegen habe das Fraumünster oben einen grünen Streifen. «Da haben die Steinmetze beim Weiterbau Sandstein vom ‹falschen› Steinbruch verwendet.»

Das Werkzeug, mit dem Arthur Baschnagel arbeitet.

Gräulich-bläulich schimmert dagegen der Uznaberger Sandstein, der zu den Bollinger Sandsteinen gehört. Von diesen um Bollingen bei Rapperswil-Jona SG gelegenen, heute aufgelassenen Steinbrüchen wurden wahrscheinlich seit über tausend Jahren Steine gebrochen und verschifft. Dieser wurde über die Jahre hinweg für viele bedeutende Bauwerke verwendet: die Stiftskirche St. Gallen, den Hauptbahnhof Zürich.

«Dieser Stein ist grünlich, aber anders grünlich. Eher pastellgrünlich.»Arthur Baschnagel

Weil es sich hier um verschiedene kleinere, in der Region verstreute Steinbrüche handelt, unterscheiden die Fachleute nach dem Abbauort. Für seine Kopie der Dame mit dem Blumenstrauss hat der Klostersteinmetz Bollinger Lehholz-Sandstein mit eher bräunlicher Färbung verwendet.