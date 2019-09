Statt Models zeigte er Menschen

Nacktheit nie als Machtausübung

Wenn es bei ihm Nacktheit gab, dann nie zur persönlichen Attraktion oder Machtausübung, das war zu spüren. Nacktheit kommunizierte bei ihm Schlichtheit, nicht sexuelle Verfügbarkeit. Keine Tatschgerüchte, keine Missbrauchsvorwürfe, so wie bei anderen Fotografen. Dafür viel Metaphysik zwischen Menschen: «Mir ist aufgefallen, dass zwischen der Person und dem Objektiv etwas entsteht. Da gibt es einen kleinen Vakuumraum, wo jeder reingeben kann, was er möchte. Das ist ungeheuer kraftvoll. Manchmal geht es so weit, dass man eine Person mit deren Einverständnis aussehen lassen kann, wie man will. Hört sich jetzt an wie Houdini, nicht?», erklärte er in einem Interview.

Wenn dann doch noch der Zauber der analogen oder digitalen Retusche hinzukam, hasste er das. Vor allem wenn seine Auftraggeber aus der Kosmetikbranche kamen, waren seine Fotos am Ende kaum noch wiederzuerkennen. Darüber konnte er sich sehr aufregen. Doch selbst in der Aufregung blieb er die Entspannung in Person. Über 40 Jahre lang praktizierte er Transzendentale Meditation. «Ich glaube, dass Meditation das Allerwichtigste ist, was ich überhaupt jemals gemacht habe», sagte er – und meinte das ganz ernst, im Sinne von: Ohne Meditation hätte er nie diesen konzentrierten Blick gehabt und auch nicht diese beruhigende Ausstrahlung auf seine Modelle.

Sogar Greta setzte er in Szene – ohne Make-up

In den vergangenen Jahren war Lindberghs Look vielleicht nicht mehr ganz so präsent. Aber kürzlich fotografierte er für die September-Ausgabe 2019 der britischen «Vogue» – im Auftrag von deren Gastredakteurin Meghan Markle – fünfzehn Frauen. Auf dem Cover werden sie als «Forces of Change» bezeichnet: Frauen, die die Welt in die richtige Richtung lenken werden, hoffentlich! Unter anderem: Greta Thunberg. Lindberghs Schwarzweissporträt der 16-jährigen Klimaaktivistin ist eine einzige Irritation. Ein ernstes Mädchen im Kapuzenpulli, ohne Make-up, ohne Hairstyling – auf einem «Vogue»-Cover? Das sieht tatsächlich nach einer neuen Zeit aus. Eine Ikone für die Welt von #FridaysForFuture.

Wie sie die Zukunft prägen wird, wird er nun nicht mehr erleben: Peter Lindbergh ist am Dienstag im Alter von 74 Jahren gestorben. Er hinterlässt seine Frau Petra, seine erste Frau Astrid, vier Söhne und sieben Enkelkinder. Und dieses weltbedeutende fotografische Werk, das in der Mode seinesgleichen sucht. Weil Frauen bei ihm die Mode tragen, und nicht andersherum.