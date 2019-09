Mythos Bauhaus

Die Figuren in Beeches Fotografien tragen wie einst Schlemmers Tänzer Tutus aus geometrischen Formen. Es ist eines von vielen Beispielen dafür, wie sehr die Formen- und Ideenlehre bis heute nachwirkt.

Mit der Ausstellung «bauhaus imaginista» präsentiert das Zentrum Paul Klee die Ursprünge, Verstrickungen und Nachwirkungen der legendären Kunstschule, die 1919 in Weimar gegründet und 1933 von den Nationalsozialisten aufgelöst wurde. Entstanden ist die Schau in Zusammenarbeit mit der Kooperation Berlin Dessau Weimar, dem Goethe-Institut und dem Haus der Kulturen der Welt.

Anlass ist das 100-Jahr-Jubiläum des Bauhauses. Die Kuratoren Marion von Osten, Grant Wood und Fabienne Eggelhöfer betonen die von Anfang an gelebte Internationalität der Kunstschule.

Sie zeigen auf, in wie vielen Ländern – unter anderem in Indien, Japan und Marokko – ähnliche Ideen zeitgleich verfolgt wurden oder wie sich Bauhaus-Ideen durch Migration in die Vereinigten Staaten und nach Lateinamerika verbreiteten.

Das Zentrum Paul Klee übernimmt die Ausstellung, die zuvor unter anderem im Haus der Kulturen der Welt in Berlin gezeigt wurde. «Man denkt, alles sei über das Bauhaus erzählt worden. Doch diese Ausstellung eröffnet eine völlig neue, überraschende Sicht auf die globalen Verflechtungen», sagt Fabienne Eggel­höfer, Chefkuratorin am Zentrum Paul Klee.

Vom Manifest zum Teppich

Die Ausstellung ist in vier Kapitel gegliedert. Jedes beginnt mit einem «Ausgangsobjekt», welches das jeweilige Thema eröffnet. Im ersten Kapitel unter dem Motto «Corresponding With» kann man sich als Auftakt in das Manifest des Bauhaus-Gründers Walter Gropius einlesen.

«Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau!», postulierte der deutsche Architekt. Künstler und Handwerker sollten nicht länger getrennte Kategorien sein, sondern es sollte eine neue Hand­werkerzunft entstehen.

Kein Wunder, war am Bauhaus das Interesse an vormoderner Volkskunst ebenso gross wie an Anthroposophie. Unter anderem von der britischen Arts-and-Crafts Bewegung inspiriert, wurde gewebt und getöpfert, mit Lichtkonzepten experimentiert und nach ursprünglichen «unakademischen» Formen gesucht.