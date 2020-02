Mitten im Anker-Bild

Wer einmal das Gefühl haben möchte, sich mitten in einem ­Albert-Anker-Bild zu wähnen, kommt nicht um eine Fahrt nach Ins herum. Die 3000-Nasen-Gemeinde mag über einen eher spröden Charme verfügen. Allerdings öffnet sich an schönen Tagen in dieser Gegend die Tiefe des Seelands vor der Breite der Bergkulisse, dass einem warm ums Herz wird. In der bäuerlichen Welt, die Anker auf die Leinwand gemalt hat, ist eben auch eine Weite zu spüren, vielleicht auch eine des Geistes.