Kosmische Umarmung

In ihrer Kunst lässt sich ganz allgemein ein komplexer Integrationsprozess beobachten, der aussen und innen, Menschen und Tiere und verschiedene kulturelle Traditionen auf höchst eigenwillige Weise verschmilzt. Genau hier liegt auch das Interesse der Japanerin mit Schweizer Pass, die in Europa zwar ein Terrain für ihre kulturelle und künstlerische Befreiung suchte und fand. Sich aber hier, wie sie sagt, keineswegs zu assimilieren trachtete.

Schöpfung aus dem Nichts

Bevor wir nochmals auf die Feinheit und Zärtlichkeit der Malereien zu sprechen kommen, die manchmal so hinreissend hingetupft und hingewischt, manchmal aber auch beinahe süsslich wirken, werfen wir einen Blick auf eine fast unscheinbare Zeichnung. «Ur» heisst dieses Blatt, auf dem mit einem leichten und flächig geführten Kohlestift ein rundliches Gebilde sichtbar gemacht wird, aus dem zwei längliche Ohren in den Bildraum emporwachsen. Sie waren, wie Leiko Ikemura anlässlich unserer Besichtigung erzählt, ursprünglich gar nicht als Ohren gedacht. Vielmehr handelt es sich hier um primäre Ausstülpungen aus einer rundlichen Form, um die ersten Bewegungen beziehungsweise Resultate eines Kreationsprozesses; einer «creatio ex nihilo» gewissermassen, denn manchmal nimmt auch die Arbeitsweise dieser Künstlerin, die so sehr nach dem Wesentlichen des Menschen und dem Wesentlichen der Formen sucht, etwas Göttliches an.

Diese Formsuche und Formbildung findet in den gebrannten Keramikskulpturen ihre Fortsetzung. Diese entstanden in den 90er-Jahren und werden von Anita Haldemann, der Leiterin des Basler Kupferstichkabinetts, auf einem gelblichgrünen Podest wunderbar in Szene gesetzt. Es handelt sich um seltsame Gebilde, so gross wie Spielzeugpuppen oder Blumenvasen, die sich eindeutigen Formzuschreibungen verweigern. Sie kommen einem vor wie Dinge, die sich unterwegs ins Mensch- oder Tiersein befinden. Transitorische Objekte, die oft noch die für Vasen typischen Öffnungen aufweisen, andererseits aber schon übergegangen sind in die Welt des Menschenähnlichen, deren Gesichter ganz entfernt und wohl nicht ganz zufällig an japanische Mangafiguren erinnern.

Noch alles im Werden

Solche Assoziationen stellen sich auch beim Betrachten von Leiko Ikemuras Mädchenbildern ein, den «Girls», in denen sie, meist reduziert auf die Primärfarben, geradezu durchsichtig wirkende junge Frauen mit meist gesichtslosen Köpfen auf die Leinwände haucht. Gehend oder liegend, manchmal springend und tauchend, erzählen diese hinreissenden Malereien von jugend­lichen Frauen, in deren Leben ­alles noch Werden ist. Die ganz und gar ein Versprechen sind. Die zugleich auch unendlich sensibel sein können. Zu Fall gebracht von der Welt. Oder in sich versunken in ein geradezu kosmisches Trauern.

Kunstmuseum Basel. Ausstellung vom 11. Mai bis 1. September.