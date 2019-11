Italiens geraubte Schätze

Der Bauarbeiter muss schnell verstanden haben, dass hier «tombaroli» am Werk waren. So nennt man in Italien Kunstdiebe, die antike Ausgrabungsstätten plündern. Am selben Tag meldete er den Fund bei den Carabinieri. Es ist nur eine von vielen solchen Meldungen, die in den Monaten zuvor bei den Carabinieri eingegangen waren. Schon 2017 hatten diese nach ähnlichen Anzeigen Ermittlungen aufgenommen. Vertrauliche Quellen hatten ihnen damals von einer Gruppe berichtet, die illegal archäologische Fundstücke ausgrub, um sie in Norditalien und im Ausland zu verkaufen.

Internationale Ermittlungen



Etwa ein Jahr nach der Anzeige des Bauarbeiters, am vergangenen Montag, schlugen die Ermittler zu: 23 Menschen wurden in Italien im Rahmen der Operation Achei verhaftet. Die Staatsanwaltschaft der Stadt Crotone wirft einigen von ihnen unter anderem vor, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben mit dem Zweck, das archäologische Erbe zu schädigen und europaweit illegal mit Kulturschätzen zu handeln.

Parallel durchsuchten Ermittler 80 Objekte und beschlagnahmten rund 10'000 archäologische Stücke: Vasen, Krüge, Öllampen, Juwelen und Münzen. Auch in Deutschland, England, Frankreich und Serbien waren Ermittler aktiv, denn die kriminelle Gruppierung soll die Fundstücke auch im Ausland verkauft haben. Die Carabinieri von der Abteilung für den Kulturgutschutz – eine Sondereinheit, die sich mit Kunstraub beschäftigt – führten die Ermittlungen. Europol und Eurojust koordinierten die internationale Zusammenarbeit.

An der Spitze der Gruppierung sollen laut den italienischen Ermittlern zwei Italiener stehen: Giorgio Salvatore P., 59, und Alessandro G., 30, beide aus Kalabrien. Die zwei Männer sollen die archäologische Ausgrabungsstätte sorgfältig ausgesucht, die nötigen Instrumente für die Bergung der Funde besorgt und eine Gruppe von Kriminellen koordiniert haben, die sich um die Ausgrabungen kümmerte. Beide Männer befinden sich derzeit in Haft, die weiteren mutmasslichen Bandenmitglieder sind unter Hausarrest. Die italienische Staatsanwaltschaft hat für die Gruppierung den Namen «Criminalità Archeologica Crotonese», archäologische Kriminalität aus Crotone, erfunden, weil die Kriminellen vor allem in der gleichnamigen kalabrischen Provinz agierten.

In einer Drohnenaufnahme sieht man, wie die mutmasslichen Kriminellen sogar Bagger einsetzten.

Wie andere süditalienische Städte war Crotone einst eine griechische Kolonie und somit Teil des Gebiets der Magna Grecia, des grossen Griechenlands. Pythagoras von Samos etwa gründete eine Schule in der Stadt am Ionischen Meer. Schon seit dem 16. Jahrhundert beschäftigen sich Historiker und Archäologen mit den vielen Ausgrabungsstätten der Provinz. Und hier waren auch die Kriminellen aktiv: Sie sollen etwa bei dem erwähnten Apollon-Tempel und im archäologischen Park Capo Colonna, einer Kultstätte, die auch Pythagoras besuchte, nach archäologischen Schätzen gesucht haben.