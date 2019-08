In guter Gesellschaft

In der Galerie da Mihi zeigt sie nun Gumprints, Objekte und Installationen. Das Thema «am Katzentisch» zieht sich durch die ganze Schau. «Katzentisch» – gemeinhin wird der Ausdruck für separate Plätze verwendet, die nicht zur eigentlichen Tischordnung gehören. An Hochzeiten sitzen dort, im Abseits, etwa Kinder, der Chauffeur oder der ledige ­Onkel, der gerne zu tief ins Glas schaut.

Eine unbeliebte Position, die aber auch Potenzial birgt. Vielleicht entstehen gerade hier die besten Ideen, treffen die lustigsten Leute aufeinander und ist der Blick für das Ganze am schärfsten. Das von Hack mit ­fluoreszierender Farbe bemalte Tischchen stammt aus dem Fundus ihrer Schwiegermutter. Das Sammeln von Gegenständen, die sich in ihrem Atelier in den Vidmarhallen stapeln, gehört zum Werkprozess dazu.

Verträumt: Flurina Hacks «Only You and You, and You…» (2019). Foto: PD

«Dieser Tisch hebt ab», kommentiert sie das schwebende Objekt. In den Gläsern, unter denen schwarze Punkte leuchten, kann man Katzenaugen erkennen. Inszeniert ist das Kunstwerk wie ein Spiel. «Es gibt verschiedene Strategien am Katzentisch», erklärt Hack das Szenario. Als Künstlerin in der immer noch männlich dominierten Kunstwelt sitze man zwangsläufig manchmal dort.

Ana, Louise und Niki

Gegensteuer gibt Hack mit ihrer Serie «Influencer» (2019). Darin präsentiert sie Künstlerinnen und Aktivistinnen, die sie beeinflusst haben. «Ana» ist ein Objekt aus Holz, Mischgewebe und Nylon, das mit einem langen schwarzen Zopf auf die Performancekünstlerin Ana Mendieta verweist.

Aus einem Kleiderbügel, einem Nylonstrumpf und Pingpongbällen besteht «Louise», eine Hommage an die Künstlerin Louise Bourgeois, und Gummihandschuhe und ein weisses Fell stehen für «Niki» alias Niki de Saint Phalle. «Natürlich haben mich auch Männer beeinflusst, aber die muss man nicht speziell hervorheben», sagt Hack.