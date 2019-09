Sie sind die Tochter von Medizinern. Wie hat Sie Ihr Elternhaus geprägt? Was für ein Kind waren Sie?

Sophie Calle: Ich spreche nicht über mein Leben. Ich spreche nur über meine Arbeit. Oder um es genauer zu sagen, ich spreche nur über mein Leben, wenn es sich mit meiner Arbeit kreuzt. Das kann merkwürdig erscheinen, da ich ja oft dafür angeklagt werde, in das Leben anderer einzudringen. Was ich über meine Kindheit sagen kann? Ich komme aus einem Milieu, das mich begünstigt hat.