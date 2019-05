Heinz Mack, Licht- und Farbforscher

Neuer Idealismus

Die Künstler der Gruppe Zero suchten nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges nach einem Neuanfang, einer «Stunde Null». Mit Licht-Experimenten frönten sie einem neuen Idealismus. Der 1944 in Deutschland geborene Galerist Wolfgang Henze kann diese Sehnsucht nach Licht bestens nachvollziehen. Er erinnert sich an das Ruhrgebiet aus seiner Kindheit, das eine einzige Ruine gewesen sei. «Über der ganzen Landschaft lagt eine dicke Schicht Kohlestaub und fettiger Russ», sagt er. Wenn sie in den Fünfzigerjahren nach Italien gefahren seien – sein Vater, der im Krieg ein Bein verloren hatte, brauchte die Wärme –, hätten sie immer diese Schwärze durchqueren müssen.

Henze führt ins «Depot», in einen Bau, der 2004 vom Architektenduo Giogot & Guyat errichtet wurde. Hier gibt es den ersten Teil der Ausstellung, den frühen Mack und seine kinetischen Experimente zu sehen und zu erleben. Ein spezielles Raumgefühl stellt sich ein. Stelen aus Edelstahl oder Plexiglas, rotierende Spiegelflächen und Aluminiumnetze ergeben ein futuristisches Ganzes. Es sind wiederkehrende rhythmische Flächen und die Abwesenheit von Farbe, die das Frühwerk prägen. Speziell für die Ausstellung liess das Galeristenpaar Ingeborg Henze-Ketterer und Wolfgang Henze auf Wunsch von Ute Mack, der Frau des Künstlers, eine Folie auf einer Wand anbringen, was eine ganze Wand in einen Spiegel verwandelt, der Raum und Werke verdoppelt.

In der Galerie sind schliesslich auf zwei Stockwerken rund sechzig Arbeiten, die nach Zero entstanden, zu sehen. Auf die «Stunde Null» folgte bei Mack, der heute 87 Jahre alt ist, schwarzweisse Malerei und schliesslich ein regelrechter Farbrausch. Intensiv beschäftigt sich der Künstler mit der Farbenlehre Johann Wolfgang von Goethes. Macks abstrakte Malerei – er spricht von chromatischen Konstellationen – besticht in ihrer Leuchtkraft und im grossen Format. Es ist, als würde man einen Farbraum betreten, wenn man vor diesen Gemälden steht.

Ausstellung: bis 29.6. in der Galerie Henze & Ketterer, Wichtrach

So sieht eine «Chromatische Konstellation» aus (2018). Bild: pd