Ein Leben voller Glück

Das älteste in der Schau gezeigte Bild ist ein Selbstporträt von 1946. «Ein fragiles Kind bin ich gewesen», erinnert sich Yokoi. Sie habe sich vor der Dunkelheit und vor Geistern gefürchtet und sei häufig krank gewesen. Doch das sei nicht schlimm gewesen, da sie es geliebt habe zu lesen, Haikus zu schreiben oder zu malen. Geboren wurde Yokoi 1924 in Tsushima, einer kleinen Stadt in der Nähe von Nagoya.

Als Teenager. Rechts ist Yokoi. Foto: Susanne Keller

Die Mutter, die aus einer aristokratischen Familie stammte, förderte ihre Talente früh. «Die Nummer eins» sei sie in der Schule gewesen, sagt Yokoi. «Ausser in Mathematik», verrät sie. Früh verliess sie die Kleinstadt zu Gunsten einer künstlerischen Ausbildung in Tokio. Ihr dortiger Lehrer Herr Kinoshita habe erkannt, dass sie eine gute Malerin und dazu eine gute Babysitterin sei. «Ich habe auf seine Kinder aufgepasst.»

Im Chelsea Hotel

Mit viel Respekt spricht die Künstlerin bis heute von der japanischen Shipping-Company, die ihr das Ticket bezahlte, um mit dem Schiff in die USA zu reisen. In ihren ersten Wochen in San Francisco konnte sie beim Chef der Firma und seiner Familie leben. «Ich sage Ihnen, mein Leben war voller Glück», sagt Yokoi rückblickend. Sam Francis, ihren künftigen Mann und Vater ihrer Tochter, traf sie in New York bei der Wiedereröffnung des Museum of Modern Art. Liebe auf den ersten Blick? «Das würde zumindest er behaupten», sagt Yokoi belustigt.

Sam Francis – Yokoi nennt den Verflossenen stets mit vollem Namen – habe gar von Telepathie gesprochen. Er habe eine traurige Kindheitserinnerung mit sich herumgetragen. Ein Klassenkamerad sei bei einem tragischen Unfall beim Spiel mit einer Waffe durch seine Hand gestorben. Die Galeristin Martha Jackson warnte Yokoi, der bekannte Schürzenjäger erzähle die Geschichte möglicherweise nur, um ihr Mitleid zu erwecken. Später habe jedoch der Vater von Sam Francis die Geschichte bestätigt.

Als junge Mutter in den Sechzigerjahren lebte Yokoi zusammen mit Sam Francis im legendären New Yorker Chelsea Hotel, wo zahlreiche Künstler, Schauspieler und Musiker abstiegen. Yokoi lebte im Obergeschoss des Hotels in einer der grössten Wohnungen. «Mit Leuten auf Drogen hatte ich nie Kontakt», sagt sie. Die wilden Zeiten hätten wohl nach ihrer Zeit stattgefunden.

Yokoi (rechts) im Kimono mit ihrer älteren Schwester. Foto: Susanne Keller

Muttersein und Malen war für Yokoi kein Problem. «Wir hatten eine Nanny.» Mittlerweile ist Yokoi Urgrossmutter. Sie hat drei Enkel und fünf Urenkel. Lächelnd präsentiert sie ein Bild des jüngsten Urenkels. «Er sieht aus wie Sam Francis.» Mit dem Mann, der sie bis heute umtreibt, verliess sie als junge Frau New York zugunsten von Paris. A

rnold Rüdlinger, der damalige Direktor der Kunsthalle Basel, entdeckte ihre Malerei bei einem Besuch, der eigentlich Sam Francis galt. Er zeigte Yokois Werk 1964 erstmals in der Schweiz gemeinsam mit Werken von Walter Bodmer und Otto Tschumi. Eine eigentliche Überblicksausstellung gab es seither keine mehr.

Ausstellung: 31.1. bis 10.5., Kunstmuseum, Bern. www.kunstmuseumbern.ch