«Das ist eine Chance für das Museum»

Was kosten eigentlich solche Expertisen? Gibt es da einen Standardpreis, der transparent und für jedermann einsehbar ist, oder bemessen sich diese Expertisen am Wert des zu schätzenden Gemäldes?

Expertisen, die sich am Wert des zu beurteilenden Bildes bemessen, halte ich für problematisch. Der Experte hat in diesem Fall ein monetäres Interesse daran, dass das Bild möglichst viel wert ist beziehungsweise für echt angesehen wird. Seriöser ist es, mit einer Pauschale zu operieren, die unabhängig vom Ergebnis von vornherein festgelegt ist. Wenn allerdings aufwendige naturwissenschaftliche Verfahren zum Einsatz gelangen, wird das in der Regel nach Aufwand verrechnet. So jedenfalls handhaben wir das am Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft.

Einerseits gibt das Museum der Kritik recht und ändert die Etikette des Bildes von «Tizian» auf «Tizian zugeschrieben». Andererseits wehrt es jede Kritik ab, indem es zwischen «echt» und «zugeschrieben» keinen Unterschied machen will. Ist «zugeschrieben» denn gleich wie «echt»?

Verwendet man das Wort «zugeschrieben» bei der Nennung eines Malers, heisst das, dass die Zuweisung des Werks zu diesem Künstler nicht gesichert ist. Man bringt damit zum Ausdruck, dass man selbst zwar der Auffassung ist, das Werk stamme vom besagten Maler, aber dass einem eine absolut verlässliche Grundlage für diese Meinung fehlt oder dass es auch gegenteilige Beurteilungen gibt. Wenn man ehrlich ist, muss man sagen: «Tizian zugeschrieben» bedeutet, dass die besagte Autorschaft sowohl von der Wissenschaft als auch vom Kunstmarkt als zweifelhaft angesehen wird.

Wie müsste Ihrer Ansicht nach das Museum reagieren, wenn die Echtheit eines Werkes infrage gestellt wird?

Ich würde die Geschichte rund um das Tizian-Bild als Chance für das Museum sehen. An diesem einen Fall lässt sich so viel Spannendes zeigen: wie schwierig es sein kann, bei einem Bild aus der Renaissance zuverlässig über den Urheber Bescheid zu wissen. Wie sich die Zuschreibung über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg ändern kann, ist nicht nur abhängig vom jeweiligen Forschungsstand, sondern zum Teil auch von der wechselnden Wertschätzung, die man den Künstlern entgegenbrachte. War es früher besser, ein Werk von X zu haben, war es später vorteilhafter, wenn es eines von Y war. Man könnte den Museumsbesuchern auch vermitteln, welche Rolle den Fachexperten bei der Authentifizierung zukommt und mit welchen Methoden sie ihre Arbeit wahrnehmen. Man könnte zeigen, was optische Verfahren und naturwissenschaftliche Analytik heute dazu beitragen können. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Thematisierung dieser Fragen, vielleicht ergänzt mit Aufnahmen unter Röntgen- und Infrarotlicht, sowie Informationen zu den verwendeten Materialien das Publikum faszinieren würden.