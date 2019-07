Chagall träumt und spottet

Chagall wurde 1887 in der kleinen Stadt Witebsk in Weissrussland als ältestes von neun Kindern geboren. Er war Vor­sänger in der Synagoge und musste Geige spielen lernen. Das Instrument taucht ebenso wie die Ziege oder der Mond in vielen seiner Bilder auf. Dank Auftragsarbeiten hatte Chagall ein festes Einkommen Er illustrierte Bibelthemen ebenso wieMärchen aus Tausendundeiner Nacht oder sein eigenes Leben. Mit der Literatur war er auch durch seine erste Frau, der Schriftstellerin Bella Rosenfeld, eng verbunden.

Zirkus und Paris

1911 ging Chagall erstmals nach Paris und freundete sich dort mit Künstlern und Dichtern wie Fernand Léger, Amadeo Modigliani oder Guillaume Apollinaire an. Ganz Kind seiner Zeit, war er vom Kubismus, vom Orientalismus und vom Zirkus, den er regelmässig aufsuchte, fasziniert. Auf dem Kopf stehende Akrobaten und eine ihr Pferd innig umarmende Reiterin zeugen von dieser Begeisterung. 1937 erhielt Chagall die französische Staatsbürgerschaft.

Doch 1941 war er als Jude im besetzten Frankreich nicht mehr sicher und emigrierte mit seiner Familie in die USA. Von dieser schwierigen Zeit zeugt die düstere Radierung «Eiffelturm» (1943), auf der sich Menschen und Pferde in Aufruhr befinden.

Der träumerisch-poetische Chagall kommt auf Schloss Spiez in den farbigen Lithografien zum Tragen: Ein Mond, ein Hahn und ein Liebespaar grüssen in «Bonjour sur Paris», einem Werk aus den Fünfzigerjahren.

Ausstellung: bis zum 13.Oktober, Schloss Spiez. www.schloss-spiez.ch