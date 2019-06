Bilder, die mondsüchtig machen

Mondnacht im Schaukasten

Auch der Berner Ernst Kreidolf (1863–1956), den man vor allem für seine lieblichen Kinderbücher, die Blumen- oder Wintermärchen, kennt, illustrierte den Mond. In seinem Aquarell «Mond und Sterne» (1925) verlieh er dem Vollmond ein diffus melancholisches Gesicht.

Wer sich den Mond ins Wohnzimmer holen wollte, konnte dies im 19. Jahrhundert mit einem Schaukasten tun. Der Berner Genre- und Porträtmaler Franz Niklaus König (1765–1832) hatte grossen Erfolg mit seinen Transparentbildern, die er ähnlich einer Diaschau gegen Eintrittsgeld vorführte.

«Die Stadt Bern im Mondlicht, aufgenommen vom Muristalden aus» (um 1810) ist ein solches Aquarell auf Transparentpapier, welches im Kunstmuseum in einer Replik des von König entworfenen Schaukastens präsentiert wird. Was früher mit Kerzen beleuchtet wurde, passiert nun im Sekundentakt elektronisch: Das Bild mit Blick auf Fluss und Münster wird vom Mond beleuchtet und wechselt dabei die Farbe vom Blaustichigen ins Rötliche.

Ziggy Stardust lässt grüssen

Franz Niklaus König ging bei Balthasar Anton Dunker (1746–1807) in die Lehre. Von diesem deutschen Künstler, der in Bern lebte und wirkte, sind in der Ausstellung drei Mondscheinlandschaften zu sehen. Es sind frühromantische Szenen, die sowohl die wissenschaftliche Faszination wie auch die poetische Dimension des Mondes thematisieren. Auf einem der Aquarelle beobachten zwei Männer in einer Felslandschaft durch ein Fernglas den Mond. Auf dem zweiten Blatt der Serie spielt ein Lautenspieler im Mondschein, während auf dem dritten zeittypisch morbide eine Frau vor einem durch den Mond beleuchteten Grabmal kniet.

Auch die mit Gouache und Glimmer bearbeiteten Stoffbilder, Aquarelle und Bleistiftzeichnungen des 1946 in Zürich geborenen Claude Sandoz sind ganz Kinder ihrer Zeit. «Mr. Sun und Mrs. Moon» (1973) heisst die psychedelische Serie, bei der ein kindlicher Mond ein Make-up wie David Bowie alias Ziggy Stardust trägt und die Sonne aus orangen, roten und silbernen Funken frech grinst wie eine Brunnenfigur. Herr Sonne hat wohl gerade Frau Mond getroffen.

Ausstellung bis 20.10., Kunstmuseum, Bern. www.kunstmuseumbern.ch