Wie sah Johann Sebastian Bach wirklich aus?

«Porträt eines mittelalten Herrn»



Ebenso berühmt, heute eher berüchtigt, ist das «Bach-Porträt» des Malers Johann Jacob Ihle von etwa 1740. Es gehörte, so ist überliefert, zu den Gemälden aus dem alten Bayreuther Schloss, die in einem Bäckerhaus gefunden worden waren. Zur Eröffnung des Eisenacher Bachhauses 1907 wurde es erworben, wo es noch heute hängt. Jedoch «nichts an dem Bild», weiss heute Jörg Hansen, «weist auf Bach oder einen Musiker hin». Der Bildtext heisst jetzt nur noch: Porträt eines mittelalten Herrn.

Dieses Bild von Johann Jacob Ihle von etwa 1740 gilt heute nicht mehr als Bach-Porträt. Es zeigt wahrscheinlich einen unbekannten Adligen aus Bayreuth. Foto: Bachhaus Eisenach

Die Eisenacher Ausstellung zeigt ferner das Ergebnis der Restaurierung des Ihle-Bildes von 1985, eine «gezielte Bildfälschung»: Verändert wurden die Augenlider, Augen, Brauen, Nase und Mund, die Perücke sei ein «wolkiges Gebilde», Knöpfe und Knopflöcher sind verschwunden. «Als Bach-Bild», so Hansen, «vermag es so oder so nicht mehr zu überzeugen.» Vermutlich zeige es einen Bayreuther Hofadeligen.

Trial and error – für die Versuche und Irrtümer sind die Ursachen zu finden bei den Malern, die keine Signaturen und Daten hinterliessen, bei den Bildern, die mit neuer Leinwand und späteren Aufschriften versehen wurden, bei den Besitzern der Gemälde, die liebend gern ihre Träume in Realität zu verwandeln suchten, oder sogar bei den Musikwissenschaftlern, die mit ihren Wünschen Spekulation betrieben haben.

Zuverlässig – oder doch eher nicht?



Es gibt jetzt neue alte Bildspuren in der Bach-Ikonografie: 1985 fand man in Berliner Privatbesitz ein Ölgemälde auf Lindenholz, dessen Stichvorlage bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts als massgebliches Bachbildnis galt, darauf die Bezeichnung «Gebel pinx». Das Gemälde aus dem 18. Jahrhundert soll von dem Dresdner Maler Johann Emanuel Göbel stammen, dessen Schwager der Hofcompositeur Georg Gebel war. Der dargestellte Mann mit rundlichem Gesicht hat ein Notenblatt in der Hand, darauf im Bass-Schlüssel die Noten B-A-C-H. 2015 meinte der Kunsthistoriker Reimar Lacher, das Bild sei «nach dem Leben entstanden». Hier wäre also eine neben dem Haussmann-Bild «zweite und wohl zuverlässigere physiognomische Quelle der Bach-Ikonografie» gefunden worden. Der Bachforscher Christoph Wolf hat dem allerdings neuerdings widersprochen.

Das 1985 entdeckte «Gebel-Bild» stammt aus dem 18. Jahrhundert und wird von manchen Forschern für ein originales Bach-Bild gehalten. Foto: Bachhaus Eisenach

Wie Johann Sebastian Bachs Gesichtszüge wirklich aussahen, bleibt also ungewiss. Überliefert ist immerhin, dass die beiden Bach-Söhne Carl Philipp Emanuel und Wilhelm Friedemann echte Bach-Bildnisse besassen. Sie sind verschwunden.

Dafür bietet die wissenschaftlich fundierte Eisenacher Ausstellung in zwei Räumen im funktional gelungenen neuen Trakt des Bachhauses durchaus auch historisch Bizarres. So die populäre «Porträt-Silhouette» von 1921, noch bis vor kurzem ins 18. Jahrhundert datiert, mit J. S.Bach und seiner ersten Frau Barbara auf Silberfolie hinter Glas. Heinrich Besseler datierte sie auf «vor 1720». Geschaffen hat sie aber der Maler, Radierer und Bildfälscher Reinhold Hanisch, um 1910 ein Malerkumpel eines gewissen Adolf Hitler.

Rekonstruktion eines Gesichts



Zu begutachten ist auch der extravagante Versuch Caroline Wilkinsons von 2008, eine auf Grund der 1894 identifizierten Gebeine erzielte Gesichtsrekonstruktion mit Schädelabguss herzustellen – «die bislang exakteste Rekonstruktion des Aussehens der Person, die heute unter der Grabplatte mit der Aufschrift 'Johann Sebastian Bach' in der Thomaskirche beigesetzt ist».

Diese Rekonstruktion der schottischen Anthropologin Caroline Wilkinsons löste 2008 einige Diskussionen aus. Foto: Keystone

Hingegen stellt ein berühmtes Altersbild mit Allongeperücke und von Krankheit gezeichneten Gesichtszügen, das 1904 von der Neuen Bach-Gesellschaft veröffentlicht wurde, keineswegs Bach dar, wie lange geglaubt wurde. Die Stirn sei, verglichen mit dem Haussmann-Porträt, viel zu hoch, heisst es in Eisenach, und nichts weise den grimmigen Alten als einen Musiker aus. Der grosse Bach-Biograf Albert Schweitzer war 1908 noch voller Bewunderung: «So mag der Thomaskantor in seinen letzten Jahren ausgesehen haben, wenn er das Schulgebäude betrat, in dem irgendein neuer Ärger seiner wartete.»

Ausstellung «Bilderrätsel». Bachhaus Eisenach, bis 10. November.